Все ограничения на поездки в Таиланд сняты
Власти Таиланда отменили любые ограничения на приезд иностранных туристов. К сожалению, россиянам всё ещё сложно путешествовать в эту страну из-за проблем с картами.
На территории Таиланда не принимают карты "Мир", а другие международные платёжные системы в России заблокированы. И в этой связи нашим туристам остаётся только два выхода: либо везти с собой наличные, либо открывать карту китайской платёжной системы UnionPay. Китайские карты выдают далеко не все российские банки, а на территории России она особо не нужна. Что касается провоза наличных, то это также не совсем удобно.
Бывает сложно рассчитать, какое количество денег может понадобиться во время отдыха, их также могут просто украсть. При этом снять где-то ещё наличные, не имея действующих в Таиланде карт, довольно проблематично. Кроме того, если везти с собой рубли, то можно столкнуться с очень невыгодным курсом обмена на территории Таиланда, а доллары сейчас также не везде доступны.
Ну а пока с 1 октября тайские власти отменяют даже обязательную изоляцию для тех, кто болеет с легкими симптомами и без них. Отметим, что с конца октября сразу две российских авиакомпании, включая "Аэрофлот", начнут выполнять рейсы на Пхукет. Однако стоимость этих билетов очень высока, как, собственно, и любых других рейсов за границу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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