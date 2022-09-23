Из-за коронавируса мозг под ударом
Крупномасштабное исследование показало, что даже через год после заражения коронавирусом у людей сохраняется повышенный риск черепно-мозговых травм. А это, к сожалению, даже в России касается десятков миллионов человек.
Исследователи из Вашингтонского университета в течение целого года следили за здоровьем мозга более миллиона американских ветеранов и оценивали влияние 44 различных расстройств. Нарушения в работе мозга и неврологические проблемы наблюдались на 7% чаще у тех, кто переболел коронавирусом, по сравнению с теми, кто никогда не заражался. Следовательно, коронавирус влечёт за собой долгосрочные негативные последствия для мозга.
В целом, у 154 000 ветеранов с 1 марта 2020 по 15 января 2021 были выявлены положительные тесты на ковид. Предыдущие исследования на эту тему оценивали более узкую группу расстройств мозга и касались преимущественно тех больных, что попали с коронавирусом в больницу. А нынешнее исследование затрагивало многие тысячи тех, кто проходил через лечение ковида амбулаторно.
Наиболее часто встречающимся симптомом оказались проблемы с памятью - их риск у переболевших коронавирусом был на 77% выше. На 50% повышалась опасность ишемического инсульта, который вызывается тромбами, на 80% чаще происходили судороги, на 43% чаще диагностировали депрессию и тревожные расстройства. Опасность головных болей повышалась на 35%, а двигательных расстройств - на 42% в группе переболевших ковидом, по сравнению с теми, кто им не болел. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Вашингтонский университет в Сент-Луисе
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури. Основан в 1853 году и назван в честь первого президента США Джорджа Вашингтон
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