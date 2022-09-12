Ковид увеличивает риск расстройств мозга
Исследователи из Оксфордского университета установили, что из-за коронавируса у людей возникает повышенный риск некоторых заболеваний головного мозга. Причём он сохраняется таковым и через два года после заражения.
Оксфордские исследователи пролили новый свет на долгосрочные неврологические и психиатрические аспекты коронавируса. У некоторых пациентов и через много месяцев после выздоровления отмечалась повышенная заболеваемость различными серьёзными расстройствами как неврологического, так и психиатрического плана. К ним относились эпилепсия, психоз, старческое слабоумие и нарушения интеллекта, также называемые туманом в голове. Было логично предположить, что этот всплеск объясняется именно перенесённым коронавирусом, но смущал тот факт, что расстройства появлялись с таким запозданием.
И вот учёные осуществили анализ данных историй болезни более 1 млн человек по всему миру. Он показывает, что хотя по большинству распространённых психиатрических расстройств в первые несколько месяцев после выздоровления от коронавируса риск снижался до среднестатистического, по целому ряду нарушений он оставался повышенным. Особенно длительно сохранялась опасность так называемого тумана в голове, который вообще является распространённой жалобой пациентов с коронавирусом и после него.
Туман в голове или спутанность сознания - потеря способности концентрироваться на выполнении тех или иных задач. Данное расстройство крайне мешает выполнять профессиональные обязанности, и нередко его жертвы даже вынуждены брать больничные или уходить с работы. Спутанность сознания относится к числу самых распространенных проявлений постковидного синдрома. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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