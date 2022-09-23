Учёные создали безмалярийных москитов
Исследователям удалось генетически модифицировать москитов, чтобы они не были способны распространять малярию. Это может повлиять на интенсивность заболеваемости миллионов людей в разных странах мира.
Малярия представляет собой опаснейшее заболевание, которое распространяется посредством укусов москитов. Исследователи из Института моделирования заболеваний фонда Билла и Мелинды Гейтс генетически модифицировали комаров, чтобы замедлить рост вызывающих малярию паразитов в кишечнике. А это может помочь предотвратить передачу болезни от насекомых к людям.
Эти искусственные комары производят соединения, мешающие росту паразитов, которые и провоцируют малярию. В результате, паразиты вообще не могут достичь слюнных желёз комаров, чтобы передаваться через их укусы в организм человека. Если же они и добираются туда, то уже почти к самому моменту смерти насекомых, что во много раз снижает риск заражения малярией. Отметим, что Билл Гейтс считает малярию одной из самых опасных болезней для человечества, вот уже много лет он инвестирует сотни миллионов долларов в разработку различных способов профилактики и лечения этой коварной болезни.
Данная методика, как показали исследования, значительно снижает распространенность заражений в лабораторных условиях. Но теперь осталось испытать её в реальных условиях, то есть на практике. Если и там её эффективность подтвердится, то человечество получит в своё распоряжение довольно мощный профилактический инструмент против одной из самых коварных тропических болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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