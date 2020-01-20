Москиты не будут распространять лихорадку Денге
Ученые создали москитов, имеющих резистентность к лихорадке Денге. Это сделает насекомых невосприимчивыми к смертоносному тропическому вирусу и не позволяет передавать его людям.
Технологии генетической модификации позволили учёным создать москитов, которые не будут передавать лихорадку Денге человеку, как показало исследование. Лабораторные изыскания позволили сотворить насекомых, имеющих врожденный иммунитет к опасной тропической болезни. Следовательно, они не смогут передавать её через укусы человеку. Насекомым вкалывали белки иммунной системы человека, которые способны сражаться со всеми четырьмя штаммами вируса. Эти белки не дали им размножаться внутри организма москитов, следовательно, вирус никак не мог окрепнуть для того, чтобы передаться человеку.
Лихорадка Денге угрожает здоровью и жизни миллионов людей, проживающих в странах с теплым климатом, она может вызывать классический жар, рвоту и смертоносные кровотечения. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего имплантировали иммунные белки под названием антитела самкам москитов. Антитела создаются естественным образом нашим организмом, именно они позволяют иммунной системе уничтожать бактерии и вирусы без помощи каких-либо лекарств. Но для начала человек должен столкнуться с небольшим количеством патогенов еще до того, как в его организм проникнет настоящая болезнь. На этом строится принцип действия всех прививок.
И вот теперь ученые научились помещать антитела человеческой лихорадки Денге в организм москитов, чтобы не давать болезни распространяться внутри насекомых. Они также изменили гены москитов для того, чтобы находящееся внутри их антитела сработали успешно. По словам исследователей, технически возможно распространить этот иммунитет в общей популяции москитов, находящихся в условиях природы. Результаты исследования публикует журнал PLOS Pathogens. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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