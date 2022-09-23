Деменция: пять ранних признаков болезни Альцгеймера. Может начаться в 40, 50, 60 лет

— Однажды вы замечаете, что ваш близкий стал забывать события, которые произошли совсем недавно. Вы списываете это на усталость и «возраст». При этом то, что произошло десятилетия назад, он прекрасно помнит, вплоть до мельчайших подробностей, — отметили эксперты.

Плохое настроение

Раздражительность

Потеря уверенности в себе.

Чтение

Слушание

Говорение

Письмо (печатание).

Проблемы с памятью

Периоды замешательства

Изменчивость настроения

Трудности с поиском правильных слов

Трудности с распознаванием объектов.

нарушения памяти;

сложности с усвоением новых знаний;

проблемы с абстрактным мышлением;

безразличие к происходящим событиям;

невнимательность;

нарушение ориентации в пространстве.