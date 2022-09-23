Деменция: пять ранних признаков болезни Альцгеймера. Может начаться в 40, 50, 60 лет
Болезнь Альцгеймера может начаться незаметно. Так, один из ее признаков — забывчивость — часто списывают на усталость и стресс.
Болезнь Альцгеймера — самый распространенный тип деменции, состояния, при котором мозг перестает выполнять свои функции. Заболевание вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.
Эксперты Благотворительной организации по борьбе с деменцией Alzheimer's Research UK подробно остановились на том, как начинается болезнь Альцгеймера.
— Однажды вы замечаете, что ваш близкий стал забывать события, которые произошли совсем недавно. Вы списываете это на усталость и «возраст». При этом то, что произошло десятилетия назад, он прекрасно помнит, вплоть до мельчайших подробностей, — отметили эксперты.
Еще одним признаком нездорового состояния мозга являются все более частые приступы замешательства. Человек теряет чувство места и времени, но быстро приходит в себя. Это «первые звоночки».
На ранней стадии болезни Альцгеймера проявляются:
- Плохое настроение
- Раздражительность
- Потеря уверенности в себе.
Кроме того, больной теряет интерес к занятиям, которые раньше его захватывали, причем самым простым, например, он перестает читать, хотя раньше был заядлым книгочеем.
Начинается афазия — человеку трудно подобрать слова, он все чаще теряет мысль. У людей с афазией часто возникают проблемы с четырьмя основными способами понимания и использования языка:
- Чтение
- Слушание
- Говорение
- Письмо (печатание).
Другим возможным признаком болезни Альцгеймера является то, что человеку трудно распознавать объекты, оценивать скорость или расстояние.
Ранние признаки раннего начала болезни Альцгеймера:
- Проблемы с памятью
- Периоды замешательства
- Изменчивость настроения
- Трудности с поиском правильных слов
- Трудности с распознаванием объектов.
Классические симптомы болезни Альцгеймера (возникают позднее):
- нарушения памяти;
- сложности с усвоением новых знаний;
- проблемы с абстрактным мышлением;
- безразличие к происходящим событиям;
- невнимательность;
- нарушение ориентации в пространстве.
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