Деменция: пять ранних признаков болезни Альцгеймера. Может начаться в 40, 50, 60 лет

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врач

Болезнь Альцгеймера может начаться незаметно. Так, один из ее признаков — забывчивость — часто списывают на усталость и стресс.

Болезнь Альцгеймера — самый распространенный тип деменции, состояния, при котором мозг перестает выполнять свои функции. Заболевание вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.

Эксперты Благотворительной организации по борьбе с деменцией Alzheimer's Research UK подробно остановились на том, как начинается болезнь Альцгеймера. 

— Однажды вы замечаете, что ваш близкий стал забывать события, которые произошли совсем недавно. Вы списываете это на усталость и «возраст». При этом то, что произошло десятилетия назад, он прекрасно помнит, вплоть до мельчайших подробностей, — отметили эксперты.

Еще одним признаком нездорового состояния мозга являются все более частые приступы замешательства. Человек теряет чувство места и времени, но быстро приходит в себя. Это «первые звоночки».

На ранней стадии болезни Альцгеймера проявляются:
  • Плохое настроение
  • Раздражительность
  • Потеря уверенности в себе.

Кроме того, больной теряет интерес к занятиям, которые раньше его захватывали, причем самым простым, например, он перестает читать, хотя раньше был заядлым книгочеем. 

Начинается афазия — человеку трудно подобрать слова, он все чаще теряет мысль. У людей с афазией часто возникают проблемы с четырьмя основными способами понимания и использования языка:

  • Чтение
  • Слушание
  • Говорение
  • Письмо (печатание).

Другим возможным признаком болезни Альцгеймера является то, что человеку трудно распознавать объекты, оценивать скорость или расстояние.

Ранние признаки раннего начала болезни Альцгеймера:
  • Проблемы с памятью
  • Периоды замешательства
  • Изменчивость настроения
  • Трудности с поиском правильных слов
  • Трудности с распознаванием объектов.

Классические симптомы болезни Альцгеймера (возникают позднее):
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  • нарушения памяти;
  • сложности с усвоением новых знаний;
  • проблемы с абстрактным мышлением;
  • безразличие к происходящим событиям;
  • невнимательность;
  • нарушение ориентации в пространстве.

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