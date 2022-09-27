Вирусолог Альтштейн рассказал, когда закончится пандемия
По словам ведущего научного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, ещё до конца нынешнего года пандемия может завершиться. В этом он солидарен с бывшим главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко.
Некоторое время назад Геннадий Онищенко предсказал, что уже в этом году коронавирусная пандемия завершится. Однако к предсказаниям этого академика всё уже давно относятся с определённым скепсисом. Так, тот же Онищенко в марте 2020 года предсказывал, что второй волны коронавируса не будет и объяснял почему. А летом 2020 он уверял, что ковид закончится уже осенью. Однако теперь с ним начали соглашаться и другие авторитетные эксперты. К примеру, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он полагает, что Всемирная организация здравоохранения, в компетенцию которой и входит отмена коронавирусной пандемии, может пойти на этот шаг ещё до конца нынешнего года. Но даже и после того, как ВОЗ объявит об окончании пандемии, она всё равно будет рекомендовать сохранять ношение масок в публичных местах, соблюдение социальной дистанции и прививочную кампанию.
При этом пандемия перетечёт в эпидемию, которая будет вспыхивать локально в различных точках нашей планеты особенно в тех регионах где уровень вакцинации и коллективного иммунитета крайне низок. Сейчас летальность коронавируса снизилась, что объясняется господством штамма Омикрон. В будущем на свет могут появиться новые штаммы коронавируса, и они способны причинить немалый ущерб человечеству. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анатолий Альтштейн
Медицина
главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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