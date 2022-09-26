Заболеваемость ковидом достигла верхнего плато
По мнению сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, в России показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией достигли так называемого верхнего плато. При этом летальность всё-таки считается невысокой.
Хотя Россия занимает третье место в мире по суточной смертности от коронавируса в настоящий момент, вирусолог Анатолий Альтштейн считает нынешние показатели летальности невысокими, если сравнивать с количеством ежедневно заражающихся. При 50 000 положительных ПЦР-тестов в день у нас фиксируют по 100 умерших. По словам Альтштейна, сейчас господствующим в России остаётся Омикрон посредством своего варианта ВА.5, и недавно эта волна прошла практически по всей планете.
При этом в некоторых странах заболеваемость всё ещё продолжает расти, а наша волна началась в конце июля. По прогнозам эксперта, эта ситуация будет ещё продолжаться, но показатели заболеваемости начнут плавно сокращаться. И отчётливо это можно будет заметить, скорее всего, ноябре.
Другие эксперты высказывали разные предположения о том, когда в России закончится очередная волна. Кто-то говорил, что это произойдёт в сентябре, кто-то говорил про октябрь, а бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко даже высказывал мнение, что вся пандемия коронавируса может закончиться уже в этом году, из человечества будет соответствующим образом себя вести. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анатолий Альтштейн
Медицина
главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи
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