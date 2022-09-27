Отсутствие счастья и одиночество старят быстрее сигарет
Исследователи обнаружили, что одинокие и несчастные люди обладают большей скоростью биологического старения, чем даже заядлые курильщики. По всей видимости, это связано со способностью одиночества провоцировать воспаления.
Учёные из Гарварда доказали, что ощущение собственного несчастья и отсутствии контактов с людьми для человека опаснее курения, если брать показатель скорости старения. Негативные эмоции, возникающие из-за одиночества, ускоряют биологические часы, в среднем, на 1,65 года. А при курении они ускоряются на 5 месяцев медленнее.
И здесь дело не только в том, что вы будете выглядеть почти на два года старше. Речь о повреждении нормальной работы биологических часов, из-за чего увеличивается опасность старческого слабоумия, сердечно-сосудистых патологий, диабета и других заболеваний. По мнению экспертов, виной всему является хроническое воспаление, которое развивается в организме из-за постоянного ощущения несчастья.
Воспалительные процессы способны повреждать клетки и жизненно важные органы. То же исследование продемонстрировало, что каждый третий американец ощущает себя в серьёзной степени одиноким, а по другим данным, 8% жителей страны ежегодно страдают от самой тяжелой депрессии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардский университет
Медицина
один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж
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