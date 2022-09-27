400 опухолей в день из-за образа жизни
На территории Великобритании неправильный образ жизни приводит к возникновению 400 злокачественных новообразований в сутки, которых можно было бы избежать. Они связаны с нездоровым питанием, злоупотреблением алкоголем и избыточными солнечными ваннами.
Британские эксперты подсчитали, что увлечения фастфудом, алкоголем и чрезмерное пребывание на солнце вызывает по 400 случаев опухолей ежедневно на территории страны. И всех их можно было бы избежать, если бы люди более внимательно относились к своему здоровью. А в годовом исчислении это составило бы 155 000 предотвращенных случаев рака. Для этого необходимо сократить употребление красного мяса, отказаться от переработанного мяса, меньше налегать на спиртные напитки.
По оценкам авторов этого исследования, приблизительно 40% случаев опухолей можно предотвращать при ведении правильного образа жизни. К примеру, за счёт отказа от курения и увлечения физическими нагрузками. Рак лёгких остаётся самым смертоносным заболеванием на Туманном Альбионе - более 35 000 смертей в год.
Также увеличиваются показатели злокачественной меланомы. Если рак кожи традиционно относят к одним из наиболее хорошо поддающихся лечению опухолей, то эта его редкая разновидность является самой быстрой, агрессивной и смертоносной. Риск меланомы намного выше, если вы увлекаетесь солнечными ваннами и не пользуетесь солнцезащитными кремами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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