Начались исследования «Спутника» против штамма Омикрон
Специально разработанная для защиты от штамма Омикрон вакцина «Спутник V» начала клинические исследования. Об этом заявил заместитель руководителя Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
Эксперты знаменитого российского Центра имени Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», приступили к клиническим исследованиям препарата для профилактики уже конкретно заражений штаммами Дельта и Омикрон. Отметим, что изначально наша вакцина разрабатывалась для защиты от самого первого уханьского штамма, но по мере мутаций коронавируса уровень эффективности препарата плавно снижался. Впрочем, то же самое происходит и со всеми западными вакцинами, причём даже с ещё большей скоростью.
К примеру, Альбер Бурла, генеральный директор фармацевтического гиганта Pfizer, который разработал самую востребованную в мире вакцину от коронавируса, умудрился второй раз за месяц заразиться COVID-19. И это после того, как он провёл себя целых четыре укола своего же собственного препарата. Ранее в Центре имени Гамалеи говорили о том, что усовершенствовать вакцину «Спутник» пока не обязательно, поскольку она сохраняет свою эффективность, но теперь всё-таки решили её адаптировать.
Любопытно, что вакцину настроили, в том числе, и для защиты от штамма Дельта, хотя он уже практически не встречается в реальном мире. Большая часть заражений приходится на вариант Омикрон и различные его подварианты. Адаптированная вакцина, как утверждают её создатели, снижает вирусную нагрузку в лёгких у лабораторных животных, которых заражали подвариантом Омикрона ВА.5. Именно этот вариант сейчас является господствующим. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Денис Логунов
Медицина
заместитель директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи по научной работе
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