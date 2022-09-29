Антидепрессанты доведут до инфаркта
Подсевшие на антидепрессанты пациенты могут иметь большую склонность перед заболеваниями сердца. К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета.
Длительное употребление антидепрессантов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти из-за них. Исследователи обнаружили, что если пациент принимал антидепрессанты в течение 10 лет и более, то вероятность появления у него болезни сердца и смерти из-за них повышалась в два раза.
Приблизительно каждый шестой взрослый житель Великобритании и 20% обитателей США принимают лекарства из категории антидепрессантов. Их принцип строится на способности повышать уровень химических веществ в мозге, поднимающих настроение. Востребованность данных лекарств постоянно растет, поскольку в случае отсутствия лечения депрессия может привести к катастрофическим последствиям для самого пациента и для его окружения.
Несмотря на данное исследование, учёные призвали миллионы принимающих антидепрессанты людей не паниковать и не отказываться от этих таблеток. Вполне возможно, что связь между приёмом антидепрессантов и болезнями сердца объясняется не воздействием лекарств, а тем, что сама депрессия увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И её тем более следует лечить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бристольский университет
Медицина
в городе Бристоль (Великобритания) входит в группу «университетов из красного кирпича»
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