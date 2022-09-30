Любовь действительно склеивает разбитое сердце
Учёные из Университета Мичигана установили, что чувство любви оказывается волшебным для людей с разбитым сердцем. Гормон окситоцин восстанавливает клетки, повреждённые после инфарктов.
Перенесшим инфаркты людям предстоит длительный период реабилитации, но теперь в эту схему можно смело добавлять сильные положительные эмоции, связанные с любовью. Исследование показало, что влюбленность способна склеивать разбитое сердце за счёт окситоцина. Это гормон, который вырабатывается мозгом для формирования мощных положительных эмоций, к примеру, после рождения ребёнка, в результате занятий сексом или просто объятий.
Учёные установили, что окситоцин обладает способностью восстанавливать клетки повреждённого сердца. После инфаркта клетки кардиомиоциты, позволяющие сердцу сокращаться, отмирают в огромных количествах. Это узкоспециализированные клетки, и самостоятельно восполняться их дефицит не может. Но исследователи обнаружили, что окситоцин стимулирует стволовые клетки во внешнем слое сердца, которые мигрируют в его средний слой и там становятся кардиомиоцитами.
Пока это было доказано только в наблюдениях за клетками рыбок данио и человека в лаборатории. Но ученые из мичигана убеждены, что обладают уже достаточным объемом сведений, позволяющим надеяться на то, что гормон любви в будущем сможет применяться в качестве средства лечения инфарктов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мичигана
Медицина
публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США
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