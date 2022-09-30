Беспокойным детям не нужно давать мелатонин

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Беспокойным детям не нужно давать мелатонин

Эксперты не считают необходимым давать гормон мелатонин детям, демонстрирующим беспокойное поведение. Количество детских отравлений из-за этого препарата в последнее десятилетие выросло в 6 раз. 

Всё больше количества родителей стремятся успокоить своих детей с помощью пищевой добавки, содержащей мелатонин. Эксперты утверждают, что не существует научных доказательств способности этих безрецептурных средств помогать детям засыпать, а во многих продуктах с мелатонином и вовсе содержится неизвестно что. Число госпитализированных детей после употребления мелатонина выросло за последние 10 лет в 6 раз по мере аналогичного роста его популярности.

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Приём слишком большого количества мелатонина может привести к рвоте, диарее и даже судорогам, особенно у маленьких детей, имеющих низкую переносимость. Наш организм естественным образом вырабатывает этот гормон в целях погружения в сон, он помогает регулировать циркадные ритмы, контролирующие циклы сна и бодрствования. Добавки с мелатонином укрепляют качество сна при нарушении циркадных ритмов из-за определённых жизненных обстоятельств вроде работы в ночную смену и синдрома смены часовых поясов. 

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Однако по данным Американской академии медицины сна, эти добавки классифицируются как пищевые, что подразумевает гораздо меньший контроль. Дозировки и ингредиенты у них неоднородны, подавляющее большинство этикеток вводит покупателей в заблуждение. Всё чаще подобные добавки выпускаются в форме для жевания со сладкими вкусами вроде фруктов, что делает их привлекательными для детей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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