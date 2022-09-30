Новые ключи к разгадке болезни Альцгеймера
Крупномасштабное исследование белков мозга позволило получить новую информацию о болезни Альцгеймера. Ученые проанализировали мозг людей, которые скончались из-за прогрессирования коварного недуга.
Исследователи из Университета Эмори обнаружили новые изменения в мозге людей, умерших от болезни Альцгеймера, которые напрямую связаны с этим недугом. Данные подчеркивают ключевую роль белков при развитии коварного заболевания. Понимание этих изменений поможет определить будущие терапевтические мишени при создании новых лекарств от пока ещё неизлечимого расстройства.
На протяжении десятилетий учёным было известно, что большая часть лежащих в основе болезни Альцгеймера повреждений возникает из-за изменений в белках мозга. Но для того, чтобы лучше понять, какие изменения могут произойти в мозге у пациентов, учёные обычно оценивают уровни рибонуклеиновой кислоты, а не белков. РНК по форме напоминает ДНК, она часто передаёт генетические чертежи белков из клеточных хромосом в механизмы, производящие белки.
Поскольку с РНК легче работать, ученые полагались на неё, как на средство косвенного считывания глобальных изменений уровня белка. А вот теперь они обнаружили, что прямое измерение показателей белка в больших масштабах даёт важные ключи к пониманию болезни Альцгеймера, которые нельзя обнаружить при анализе только РНК. Выявлено несколько белковых сетей, способных принимать участие в развитии болезни Альцгеймера, включая белковые сообщества, уровни которых повышались или понижаясь скоординированным образом у людей именно с болезнью Альцгеймера. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эмори
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Атланте, штат Джорджия
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