Стресс усиливает негативное восприятие партнёра
Если ваш партнёр начал беспокоить вас больше, чем обычно, возможно, дело не в том, что он стал хуже. Просто вы находитесь в состоянии сильного стресса.
Существует ряд факторов, от которых зависят наши романтические отношения, и стресс, безусловно, один из них. Но как именно он влияет на отношения? Новое исследование показало, что что в состоянии стресса мы смотрим на своего спутника жизни в более негативном свете, даже если он сам не имеет никакого отношения к тому, откуда у нас этот стресс появился.
Хорошо известно, что стресс рождает самые разные проблемы, начиная от бессонницы и до скандалов в отношениях. Исследователи хотели выяснить, что именно происходит в тот момент, когда стресс из обычной жизни просачивается в отношения. Они опросили 79 пар молодожёнов по поводу происходивших в их жизни стрессовых событиях. Каждую ночь в течение 10 дней люди записывали аспекты своего поведения и фиксировали поведение партнёров. Молодоженов избрали по той причине, что они находятся в так называемой фазе медового месяца, когда часто не видят недостатки друг друга и испытывают сильную влюбленность.
Наблюдения показали, что стресс имеет особую способность заставлять людей замечать негативное поведение своих партнёров больше, чем позитивное. Чем больше стресса испытывали молодожёны, тем чаще они могли разглядеть друг в друге недостатки. К примеру, невнимательность со стороны своего партнера, его нежелание прислушиваться к каким-либо доводам или эмоциональную холодность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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