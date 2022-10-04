Срок годности российской вакцины продлили на полтора года
Срок годности препарата «Спутник V» в России увеличили до 18 месяцев. Эту вакцину на территории нашей страны уже не производят, а имеющиеся запасы всё ещё не удаётся реализовать.
Осенью прошлого года в России остановилось производство вакцины «Спутник V», что связано с затоваренностью складов и отсутствием спроса на этот препарат. Россияне перестали вакцинироваться, а фармацевтическая промышленность в тот момент выпускала препарат в очень больших объемах. В результате, склады оказались переполнены «Спутником», и сейчас не очень понятно, куда его девать.
В первую очередь, возникает проблема со сроком годности, который давно истёк. В начале его увеличили с 6 месяцев до года, а теперь и до 18 месяцев, что позволяет по-прежнему использовать имеющиеся запасы. Сообщается, что данное решение приняли после заключения экспертов, которые подтвердили, что препарат и через 18 месяцев остаётся безопасным и эффективным.
Отметим, что речь идет только о тех вакцинах, которые хранятся в замороженном виде. Пик всплеска на вакцинацию в нашей стране отмечался летом-осенью прошлого года, когда власти сделали её обязательной для представителей целого ряда профессий, а также студентов и даже туристов. Однако впоследствии на фоне снижения заболеваемости обязательность вакцинации отменили, и россияне снова перестали посещать прививочные пункты. В настоящий момент, по данным оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета в нашей стране составляет около 7%. Впрочем, эту информацию периодически убирают с официального сайта, а потом публикует снова. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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