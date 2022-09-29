150 млн доз «Спутника» произведено в мире
По утверждениям Центра имени Гамалеи, в мире произведено уже свыше 150 млн доз вакцины «Спутник V». В России её производство остановилось осенью прошлого года.
Один из руководителей Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в мире произведено 150 млн доз этого препарата. Вероятно, речь идёт о двойных дозах, поскольку вакцина предусматривает два компонента. Сложно себе представить, чтобы в мире было произведено всего 150 млн разовых доз «Спутника», которых хватит на вакцинацию лишь 75 миллионов человек. Даже в одной России вакцинировано уже около 90 млн граждан, а «Спутник» массово поставлялся и в другие страны мира вроде Аргентины и Венесуэлы.
При этом в нашей стране его производство давно остановилось из-за отсутствия спроса. Фармацевтические компании изготовили достаточное количество вакцин, но россияне резко снизили интерес к вакцинации, эти запасы скопились на складах. Всё это заставило власти даже увеличить сроки годности препарата.
Логунов признал, что эффективность российского «Спутника» всё-таки снизилась, по сравнению с той защитой, которую он давал от самого первого штамма коронавируса. То же самое наблюдается и у западных вакцин, где эффективность упала уже до 35%. При этом Логунов отметил, что хотя «Спутник» дает меньшую защиту от Омикрона, она всё равно остаётся достаточно высокой, правда, не уточнив никаких цифр. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Денис Логунов
Медицина
замруководителя Центра им.Гамалеи
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