Новое лекарство от болезни Альцгеймера перехвалили
Вполне возможно, что препарат от болезни Альцгеймера, который получил такое внимание со стороны экспертов в последние дни, не является столь уж крупным прорывом. Его способность замедлять снижение интеллектуальных функций невелика.
Препарат под названием леканемаб в последние дни попал на первые полосы как узкоспециализированных изданий, так и вообще многих СМИ. Утверждалось, что это первое лекарство, которое достоверно способно замедлить старческое слабоумие, если принимать его на ранних стадиях. Приводились в пример истории пациентов, сумевших задержать развитие неизлечимой болезни. Это дало повод для массовой радости, ведь несмотря на десятки лет исследований, наука до сих пор не способна ни лечить старческое слабоумие, ни хотя бы задержать его прогрессирование. Однако теперь этот оптимизм несколько ослаб.
В ходе исследования леканемаб на 27% замедлил прогрессирование ранней стадии болезни Альцгеймера. в исследовании приняли участие 1 795 человек. Но до сих пор данные этого эксперимента недоступны для независимого изучения. А предыдущий опыт с другими громкими лекарствами, якобы ставшими прорывом в борьбе с деменцией, но на деле оказавшимися бесполезными, должен настраивать нас на осторожность. К примеру, можно вспомнить лекарство адуканумаб, которое даже получило одобрение Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) за свою способность удалять коварные белковые скопления в мозге. Но оказалось, что препарат не улучшал симптомы у жертв болезни Альцгеймера.
Кроме того, более 35% добровольцев испытали побочные эффекты, включая отёки мозга. И адуканумаб, и леканемаб очищают мозг от скоплений бета-амилоидных белков, которые связаны с отмиранием нервных клеток. Предварительные данные о леканемабе показывают, что он способен замедлять прогрессирование болезни. Но другие эксперты полагают, что эта способность является очень незначительной, и вообще неясно, будет ли её достаточно для одобрения препарата. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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