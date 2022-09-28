Экспериментальное лекарство замедлило развитие деменции
Учёные говорят об историческом моменте в деле борьбы с болезнью Альцгеймера. Экспериментальный препарат значительно замедлил угасание умственной деятельности у пациентов, столкнувшихся со старческим слабоумием пока ещё на ранней стадии.
Препарат для инъекций леканемаб приостанавливает развитие старческого слабоумия, которое до сегодняшнего дня считается неизлечимым. В исследовании с участием свыше 1 800 пациентов леканемаб приблизительно на 25% замедлил прогрессирование заболевания. Это лекарство разработано фармацевтическими гигантами из США и Японии, оно воздействует на образуемые в головном мозге белковые бляшки, которые и вызывают характерные симптомы.
Авторы исследования полагают полученные результаты подтверждением давней теории о том, что удаление из мозга бета-амилоидных белков может задержать развитие неизлечимой и коварной болезни. Эксперты называют данные исследования огромным прорывом, однако подчеркивают, что он достигнут лишь у пациентов на ранней стадии болезнь Альцгеймера.
Следовательно, говорить о разработке универсального лекарства для всех пациентов пока не приходится. В ближайшее время этот препарат начнут рассматривать регулирующие органы США и Великобритании и пока неясно, когда именно он будет одобрен и разрешён к широкому применению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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