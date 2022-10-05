Глазной тест предскажет риск болезней сердца
Обычная проверка зрения поможет врачам предсказать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Используемый здесь искусственный интеллект даже определит вероятность смерти в следующие 10 лет.
Исследование предполагает, что благодаря сканированию внутренней части глаз можно предсказывать вероятность преждевременной смерти. В этом поможет разработанная программа искусственного интеллекта, способная выявлять ранние признаки проблем с сердцем. Эта программа измеряет толщину небольших артерий и вен в задней части глаза, которые, по мнению ученых, содержит ключевую информацию о здоровье сердца.
Если у человека имеются проблемы с кровообращением, они могут спровоцировать утолщение кровеносных сосудов в сетчатке, и в конечном итоге это приведет к потере зрения в случае отсутствия лечения. В исследовании участвовали 88 000 жителей Великобритании, и тест предсказал 54% случаев инфарктов и инсультов, а также 58% смертей от заболеваний сердца.
Врачи заявили, что этот тест является неинвазивной альтернативой проверки здоровья сердца при регулярных осмотрах глаз. Это очень важно, если учесть, что сердечно-сосудистые заболевания - основная причиной смерти граждан России, ежегодно они уносит жизни сотен тысяч человек. При этом не существует чётких рекомендаций по поводу того, как часто следует проверять себя на болезни сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий