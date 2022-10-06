Вирус Эбола убил уже 10 жителей Уганды
На территории небольшой африканской страны Уганда продолжаются случаи заражения вирусом Эбола. Количество смертей уже достигло 10 человек, и среди них медицинские работники.
Ещё один медик скончался от последствий лихорадки Эбола на территории Уганды, так что число смертей теперь достигло 10 человек. Местные санитарные органы изо всех сил пытаются сдержать распространение смертельно опасного вируса, которое началось две недели тому назад. Пока выявлено 40 случаев, и это количество, конечно, нельзя сравнить с цифрами коронавирусной пандемии. Но надо вспомнить, что лихорадка Эбола обладает в десятки раз более высокой летальностью.
Если от коронавируса сейчас умирает, в среднем, 0,1% заболевших, то от лихорадки Эбола - до 50%. Последней по счету жертвой этого коварного вируса стала 58-летняя женщина анестезиолог. Перед ней от лихорадки скончались врач, фельдшер и акушерка. При этом президент Уганды Йовери Мусевени пообещал не вводить никаких ограничений для обуздания вспышки, призвав граждан не беспокоится.
Он отметил, что до этого умерло 19 человек, которых считали зараженными лихорадкой Эбола. К сожалению, всех их похоронили ещё до того, как медики смогли бы подтвердить причину смерти. Напомним, что лихорадка Эбола названа в честь реки в Демократической Республике Конго, где её впервые обнаружили в 1976 году. Вирус передаётся при контакте с жидкостями организма, основными симптомами считаются лихорадка, рвота, кровотечения и диарея. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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