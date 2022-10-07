Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться
По данным Всемирной организации здравоохранения, за неделю, заканчивающуюся 2 октября, в мире заразились коронавирусом чуть больше 2,9 млн человек, а 8 310 умерли.
По-прежнему статистика показывает, что коронавирусная пандемия идёт на спад. Количество смертельных исходов за неделю уменьшилась на 12% в еженедельном исчислении, а число заражённых сократилось на 6%. Такие данные предоставляет Всемирная организация здравоохранения.
Самое значительное сокращение количества заболевших COVID-19 в Африке - здесь в еженедельном исчисление оно составило 32%. В Западно-Тихоокеанском регионе - 22%. Правда, в Европе за 7 дней число заболевших подросло на 8%, но на всей планете падает смертность. Так, в Европе за неделю она сократилась на 17%, а в Америке на 2%.
Впервые за очень долгий срок на первое место в мире по заболеваемости вышла Германия - свыше 400 000 заражённых. В первой пятёрке также США, Япония, Китай и Франция. Но Америка удерживает печальную пальму первенства по количеству умерших - 2 728 за неделю. На втором месте Россия, где скончались 711 человек, далее идут Япония, Китай и Бразилия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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