Личность человека не зависит от наличия братьев и сестёр

Учёные опровергли теорию о том, что на личность ребёнка влияет тот факт, рос ли он с братьями или сестрами. Многие думают, что если дети растут среди братьев и сестёр противоположного пола, то они потом находятся под их влиянием с точки зрения личности во взрослой жизни. Например, воспитанная братьями девочка может стать настоящей пацанкой, а мальчики, за которыми следили сёстры, могут демонстрировать более женственные черты характера.Однако новое исследование показывает, что этот образ мышления является заблуждением. И братья с сёстрами не оказывают систематического влияния на формирование нашей личности. К такому выводу пришли учёные из университетов Лейпцига, Цюриха и Виктории в Новой Зеландии. Их результаты опровергают теорию взросления с братьями и сёстрами и влияние этого на определённые черты личности, считающиеся типично женскими или типично мужскими.В целом, исследование показало, что братья и сёстры оказывают на удивление малое воздействие на личность во взрослом возрасте. Авторы проанализировали данные по более чем 80 000 взрослых людей из 9 стран, сопоставляя их черты личности с тем, были ли у них братья и сёстры. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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