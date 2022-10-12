Старые лекарства от диабета остановят старческое слабоумие

Широкомасштабное исследование предполагает, что лекарства из класса тиазолидиндионов, которые давно уже вышли из моды, снижают риск развития болезни Альцгеймера более чем на 20%. Эти препараты изначально создавались для борьбы с диабетом, но теперь их почти не назначают из-за их токсичности для печени и возможной связи с нарушениями в работе сердца.Однако исследование с участием более полумиллиона человек показало, что эти лекарства весьма эффективны в деле защиты от болезни Альцгеймера. Данные препараты уменьшают уровень вредного холестерина в крови и тем самым усиливают проток крови по всем сосудам, что очень важно в деле адекватного снабжения мозга кислородом. И хотя данные препараты практически нигде не применяются, благодаря новому открытию учёных они могут обрести новую жизнь.Эксперты считают, что их следует давать жертвам диабета второго типа, чтобы предотвратить интеллектуальные нарушения, способные перерасти в старческое слабоумие. Предыдущие исследования показывали, что жертвы этой формы диабета имеют более высокую опасность нарушений памяти. Это связано с со способностью повышенного уровня сахара в крови повреждать самые разные органы, включая и мозг. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.