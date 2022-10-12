Женщин нужно проверять на раннюю менопаузу

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Женщин нужно проверять на раннюю менопаузу

Всем женщинам следует проходить через обследование у врача в возрасте 45 лет для выявления ранней менопаузы. Такое мнение высказали эксперты из Великобритании. 

Британские эксперты и местные политики полагают, что женщин этой страны необходимо приглашать на медосмотры в государственные клиники в возрасте 45 лет, чтобы помочь диагностировать раннюю менопаузу. Сейчас в отношении этого аспекта женского здоровья существует негласное табу. А это значит, что 13 млн представительниц прекрасного пола, которые столкнулись с перименопаузой или уже непосредственно менопаузой, не получают адекватной поддержки. 

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Ситуацию необходимо изменить, чтобы помочь женщинам со своевременным доступом к лечению и консультациям. К терапии менопаузы относится назначение гормонозаместительной терапии, которая дает очень эффективные результаты. Кроме того, врачам общей практики следует лучше разбираться в этих вопросах и оказывать более квалифицированную поддержку женщинам.

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В Великобритании мужчины и женщины по достижению сорокалетнего возраста могут пройти через бесплатную диспансеризацию. Но, как правило, с её помощью выявляют ранние признаки инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или деменции. А вот проблема ранней менопаузы практически в сферу внимания врачей не попадает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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