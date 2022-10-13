Симптомы деменции можно разглядеть за 10 лет до болезни
Признаки деменции могут быть видны специалистам за 10 лет до установки рокового диагноза. Такой вывод сделали учёные Кембриджского университета.
Возможные симптомы деменции можно разглядеть задолго до того, как невролог поставит диагноз старческое слабоумие, установив одну из форм этой болезни. Наиболее часто у пациентов выявляют болезнь Альцгеймера. И вот ученые из Кембриджа обнаружили, что если люди за 10 лет до диагноза плохо справлялись с решением задач и тестов на память, то у них впоследствии наблюдалась самая большая вероятность столкнуться с полноценной коварной болезнью.
Эксперты полагают, что это открытие может привести к внедрению рутинных обследований тех, кто подвергается наибольшему риску деменции. А в этом случае могут эффективно помочь ранняя терапия или включение пациентов в клинические исследования перспективных лекарств. Таков вывод на основе анализа данных полумиллиона жителей Великобритании от 40 до 69 лет.
Помимо сбора информации о состоянии здоровья и различных болезнях все участники также проходили через серию тестов, включая и те, которые оценивали их способность решать проблемы, память, время реакции и силу хвата. Собиралась информация об изменениях в весе и о числе падений, а затем её сопоставили с информацией, которую собрали через 10 лет, особо выделив жертв старческого слабоумия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Кембриджский университет
Медицина
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
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