Политаблетки защитят от преждевременной смерти

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Политаблетки защитят от преждевременной смерти

Так называемые политаблетки могут предотвратить миллионы преждевременных смертей, инфарктов и инсультов. Такое мнение высказали учёные из Всемирной кардиологической федерации. 

Политаблетки - это сочетание различных лекарств в одной капсуле, что позволяет снизить токсическую нагрузку на организм. К примеру, сочетание в одной таблетке препаратов против гипертонии и повышенного уровня холестерина. Следовательно, человеку от разных расстройств требуется принимать не несколько таблеток за один раз, а всё всего одну. У политаблеток большое будущее, как считают авторитетные ученые. 

Эпидемию инфарктов и инсультов остановят политаблетки


Так, профессор Фаусто Пинто, который является президентом Всемирной кардиологической федерации, предположил, что политаблетки могут предотвратить миллионы преждевременных смертей, инфарктов и инсультов ежегодно. Человечеству крайне важно широко использовать простые и недорогие препараты для уменьшения давления, статины и аспирин в одной таблетке, а не нескольких разных.  

Политаблетки продлят жизнь на 11 лет


Несмотря на имеющиеся доказательства высокой эффективности и безопасности этих комбинированных таблеток, они имеются в очень небольшом числе стран, и их использование невелико. Ряд учёных считает это системной неудачей или даже глобальной трагедией мирового здравоохранения, поскольку данные таблетки способны реально спасать миллионы жизней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Теги : польза политаблеток, преждевременная смерть
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