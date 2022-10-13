Политаблетки защитят от преждевременной смерти

Политаблетки - это сочетание различных лекарств в одной капсуле, что позволяет снизить токсическую нагрузку на организм. К примеру, сочетание в одной таблетке препаратов против гипертонии и повышенного уровня холестерина. Следовательно, человеку от разных расстройств требуется принимать не несколько таблеток за один раз, а всё всего одну. У политаблеток большое будущее, как считают авторитетные ученые.Так, профессор Фаусто Пинто, который является президентом Всемирной кардиологической федерации, предположил, что политаблетки могут предотвратить миллионы преждевременных смертей, инфарктов и инсультов ежегодно. Человечеству крайне важно широко использовать простые и недорогие препараты для уменьшения давления, статины и аспирин в одной таблетке, а не нескольких разных.Несмотря на имеющиеся доказательства высокой эффективности и безопасности этих комбинированных таблеток, они имеются в очень небольшом числе стран, и их использование невелико. Ряд учёных считает это системной неудачей или даже глобальной трагедией мирового здравоохранения, поскольку данные таблетки способны реально спасать миллионы жизней. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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