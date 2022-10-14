Для инвалидов сделали недорогой экзоскелет

В мире уже существуют различные прототипы экзоскелетов, но их стоимость зашкаливает за несколько миллионов рублей, так что приобрести себе такой инвалиды просто не могут. Им остаётся лишь рассчитывать на участие в испытании таких устройств в качестве добровольцев - только в этом случае они могут получить экзоскелет бесплатно. Отметим, что это электронное устройство намного повышает способность человека совершать те или иные движения. Например, стоять на ногах и делать шаги. Экзоскелеты поднимают на ноги людей, которые уже утратили эту способность.Новый недорогой экзоскелет не охватывает почти всё тело человека целиком, как в предыдущих моделях, а представляет собой специфическую обувь вроде ботинок, которая работает на основе нейросети. Эти ботинки снижают количество усилий, выполняемых человеком при ходьбе. Экзоскелет состоит из целого набора датчиков, аккумулятора и продвинутого микрокомпьютера.Та самая нейросеть, в которую загрузили большое количество данных, анализирует появляющуюся во время передвижения человека информацию и облегчает его движения. Экзоскелету требуется меньше часа для того чтобы понять, какие проблемы при ходьбе бывают у каждого конкретного человека, и намного упростить этот процесс. Эксперименты показали, что носители экзоскелета могут увеличить уровень энергии с помощью этого устройства на 17% при пешей ходьбе. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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