Россия заработала на "Спутнике" $1,3 млрд
Российский фонд прямых инвестиций продал в другие страны «Спутник V» на сумму свыше $1,3 млрд. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Именно команда РФПИ занималась не только разработкой первого отечественного лекарства для защиты от заражения ковидом, но и его экспортом на зарубежные площадки. В интервью телеканалу "Россия-24" Кирилл Дмитриев рассказал, что эта задача была успешно решена, хотя на данном пути возникали многочисленные препятствия. Далеко не все были рады появлению столь эффективного препарата у России, и нашим производителям постоянно вставляли палки в колёса.
Однако к настоящему моменту имеется огромный объём клинических исследований, подтверждающих эффективность "Спутника V", которые были проведены не только в России, но и во многих других странах самыми авторитетными учеными. Причём эти исследования публиковались в международно признанных и рецензируемых журналах, включая и такое авторитетное издание, как The Lancet. А это говорит о том, что России удалось за короткое время создать по-настоящему действенную вакцину, которая спасла очень многие жизни.
"Спутник V" стал наиболее продаваемым за рубеж медицинским препаратом за всю историю нашей страны. Причём РФПИ удалось очень быстро создать успешную фармацевтическую компанию и наладить экспорт нашей вакцины. Только благодаря «Спутнику» экспорт медицинских препаратов вакцинной группы из России увеличился в 20 раз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Кирилл Дмитриев
Медицина
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Оставить комментарий