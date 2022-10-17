Россия заработала на "Спутнике" $1,3 млрд

Именно команда РФПИ занималась не только разработкой первого отечественного лекарства для защиты от заражения ковидом, но и его экспортом на зарубежные площадки. В интервью телеканалу "Россия-24" Кирилл Дмитриев рассказал, что эта задача была успешно решена, хотя на данном пути возникали многочисленные препятствия. Далеко не все были рады появлению столь эффективного препарата у России, и нашим производителям постоянно вставляли палки в колёса.Однако к настоящему моменту имеется огромный объём клинических исследований, подтверждающих эффективность "Спутника V", которые были проведены не только в России, но и во многих других странах самыми авторитетными учеными. Причём эти исследования публиковались в международно признанных и рецензируемых журналах, включая и такое авторитетное издание, как The Lancet. А это говорит о том, что России удалось за короткое время создать по-настоящему действенную вакцину, которая спасла очень многие жизни."Спутник V" стал наиболее продаваемым за рубеж медицинским препаратом за всю историю нашей страны. Причём РФПИ удалось очень быстро создать успешную фармацевтическую компанию и наладить экспорт нашей вакцины. Только благодаря «Спутнику» экспорт медицинских препаратов вакцинной группы из России увеличился в 20 раз. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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