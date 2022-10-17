Можно ли избежать операции по удалению простаты

У мужчин пожилого возраста проблемы с предстательной железой очень распространены. И основной из них является увеличение этого органа или доброкачественная гиперплазия. В этот момент предстательная железа становится слишком большой и давит на мочевой пузырь, что вызывает ряд неприятных симптомов. К примеру, походы в туалет ночью становятся более частыми, и возникает ощущение, что вы не смогли опорожнить мочевой пузырь должным образом.Во многих случаях эти симптомы исчезают благодаря воздействию лекарств, но если они не помогают, то предлагается хирургическая операция. Однако она вовсе не всегда бывает по-настоящему инвазивной, то есть требующей серьёзных разрезов. Например, существует методика под названием трансуретральное рассечение простаты. Это не полостная операция, поскольку врач получает доступ к железе через половой член. И пациент пребывает в больнице более короткий период времени.При другом типе операции удаляется лишь часть простаты, она тоже выполняется через половой член, но более инвазивно. В любом случае, решение должен принять лечащий врач-уролог, и вы сможете подробно обсудить все особенности. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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