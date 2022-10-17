Грязный воздух всё-таки связан с ожирением

Ожирение - это серьёзная проблема для общественного здравоохранения, и чаще всего к нему приводит неправильное питание вкупе с отсутствием физических нагрузок и плохой наследственностью. Однако в новом исследовании американские учёные обнаружили влияние факторов окружающей среды, которые могут оказывать свое воздействие в деле формирования лишнего веса. Одним из таких факторов является загрязнение воздуха.Оказалось, что у женщин в возрасте от 40 до 50 лет, которые подвергались длительному воздействию грязного воздуха, увеличивается индекс массы тела, вырастает окружность талии и количество жировых отложений под кожей. Эти негативные эффекты были прямо связаны с более высоким уровнем содержания мелких частиц в виде двуокиси азота и озона. В сферу внимания ученых попали 1 654 женщины со средним возрастом 49,6 лет. За ними наблюдали с 2000 по 2008 годы.Влияние грязного воздуха определялось путем связывания адресов этих женщин с оценкой концентрации загрязняющих веществ, которая проводилось метеорологическими служба. Размер и состав тела измеряли с помощью специальной шкалы, когда женщин посещали приблизительно один раз в год. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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