ПЦР-тесты для непривитых россиян отменяются

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России и в мире Роспотребнадзор отменяет обязательную сдачу ПЦР-тестов на COVID-19 возвращающимися из-за границы россиянами, которые не имеют сертификатов о вакцинации. Ранее им в обязательном порядке следовало сдавать эти тесты для того, чтобы подтвердить отсутствие этого вируса, но отныне тестирование станет выборочным. Это касается и иностранцев, а также лиц без гражданства.До последнего времени этой категории прибывающих на территории нашей страны граждан необходимо было в обязательном порядке проходить через ПЦР-тесты, а теперь достаточно заполнить анкету. Наконец в правилах Роспотребнадзора работодатели больше не обязаны сообщать выезжающим из России работникам о том, что им необходимо проходить через тесты на коронавирус, также нет нужды проверять медицинские документы с отрицательным ПЦР-тестом при привлечении к работе иностранцев и лиц без гражданства.Распространение коронавируса в России плавно снижается. Количество выявленных инфекций за сутки упало уже да 9 474 человек, хотя 22 сентября составляла 53 357. Уровень госпитализаций пока остаётся относительно высоким, за вчерашний день он составил 1 937 граждан. Уровень смертности также не падает и находится в пределах от 90 до 100 человека в день. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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