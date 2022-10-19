Своевременное лечение депрессии защитит от деменции

Ученые из Университета Фуданя в Китае вместе со своими коллегами проанализировали связь между деменцией и депрессией. Сегодня в мире более 56 млн человек страдают от старческого слабоумия - тяжёлого нейрокогнитивного расстройства преимущественно пожилого возраста. Эффективного лечения деменции не существует, поэтому крайне важно найти все способы, сводящие риск развития этого заболевания до минимума, либо и вовсе позволяющие его предотвратить.В нынешнем исследовании были собраны данные по более чем по миллиону человек, включая и свыше 46 000 жертв депрессии. В ходе исследования у 725 пациентов с депрессией развилась деменция. Предыдущие исследования изучали, могут ли методы лечения депрессии вроде антидепрессантов и психотерапии снизить риск деменции. Но они давали смешанные результаты, оставив вопрос открытым.Теперь участников разделили по группам в соответствии с одной из четырёх стадий депрессии: нарастающей, убывающей, хронической и ослабляющейся. Как и ожидалось, исследование показало, что депрессия повышает риск развития деменции, причём сразу на 51%, если сравнивать с теми, кто от депрессии не страдал. Но самую большую угрозу представляла нарастающая и хроническая депрессия. В этой связи её своевременное лечение может поспособствовать сокращению риска развития старческого слабоумия. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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