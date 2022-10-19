Причиной диабета могут быть микробы

Американские биологи установили, что существует белок, который отвечает за функционал синтезирующих инсулин клеток. Причём он производится кишечными бактериями. И нехватка этого белка может спровоцировать диабет. Получено ещё одно подтверждение бесспорный важности кишечной микрофлоры для нашего здоровья. В настоящее время некоторые ученые даже полагают, что кишечный микробиом необходимо считать отдельным человеческим органом.Впрочем, он представляет собой не отдельный орган, а сообщество из триллионов микроорганизмов, которое существует в симбиозе со всеми системами нашего тела. От кишечного микробиома, в частности, зависит и работа нашего иммунитета, а он крайне важен в условиях коронавирусной пандемии. Основные обитатели микрофлоры кишечника - это бактерии, и с каждым годом наука получает всё большую информацию по поводу того, какую важную роль они играют.Для того, чтобы регулировать показатели глюкозы в крови, наши тела пользуются гормоном инсулином, который влияет на обмен веществ. Исследователи из Университета Орегона установили, что увеличение количества бета-клеток приводит и к большей диверсификации кишечного микробиома. У людей с диабетом первого типа он менее разнообразен. Таким образом, связь между бета-клетками и микробиомом очень значительна. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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