Прибавка веса в среднем возрасте опасна для коленей

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Прибавка веса в среднем возрасте опасна для коленей

Значительное увеличение веса в среднем возрасте повышает вероятность замены коленного сустава, как показало исследование. Его проводили учёные из Университета Монаша в Австралии. 

Исследование показало, что набирающие в среднем возрасте около 5 кг люди впоследствии гораздо чаще нуждались в замене коленного сустава. Если женщины поправлялись хотя бы на 5 кг в этот период жизни, то они более чем на 35% чаще обращались за полной заменой коленного сустава. У мужчин вероятность этого повышалась на 25%. 

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Прибавка в весе связана с риском остеоартрита коленного сустава - наиболее распространенной причины болей в колене. Учёные провели метаанализ 20 исследований, который охватил сотни тысяч человек. Он убедительно показывает, что потеря веса облегчает симптомы остеоартрита коленного сустава. 

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Это происходит за счёт уменьшения нагрузки на сустав и снижения уровня воспалений. Прекращения набора веса более эффективно, чем его потеря, поскольку сложно заниматься спортом, когда у вас уже болят колени. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Университет Монаша

Медицина

государственный университет Австралии, расположен в основном в Мельбурне (Виктория). Университет был основан в 1958 году

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