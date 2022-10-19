Прибавка веса в среднем возрасте опасна для коленей

Исследование показало, что набирающие в среднем возрасте около 5 кг люди впоследствии гораздо чаще нуждались в замене коленного сустава. Если женщины поправлялись хотя бы на 5 кг в этот период жизни, то они более чем на 35% чаще обращались за полной заменой коленного сустава. У мужчин вероятность этого повышалась на 25%.Прибавка в весе связана с риском остеоартрита коленного сустава - наиболее распространенной причины болей в колене. Учёные провели метаанализ 20 исследований, который охватил сотни тысяч человек. Он убедительно показывает, что потеря веса облегчает симптомы остеоартрита коленного сустава.Это происходит за счёт уменьшения нагрузки на сустав и снижения уровня воспалений. Прекращения набора веса более эффективно, чем его потеря, поскольку сложно заниматься спортом, когда у вас уже болят колени. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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