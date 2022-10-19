Постковидный синдром у женщин развивается в два раза чаще

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, постковидным синдромом считается сохранение некоторых симптомов коронавируса через три месяца после установки первоначального диагноза. К таким симптомам сегодня относят повышенную усталость, лихорадку, мышечные боли, спутанность сознания и желудочно-кишечные расстройства. Иногда постковидный синдром протекает так тяжело, что люди вынуждены брать длительные больничные или вовсе уходить с работы.И вот недавнее исследование показало, что у женщин риск развития постковидного синдрома вырастает значительно сильнее после госпитализации, чем у мужчин. С момента начала пандемии зимой 2020 года миллионы жертв коронавируса после исчезновения этого патогена из организма не смогли вернуться к работе или учёбе и были вынуждены обращаться за дополнительной медицинской помощью или за другими реабилитационными услугами.По оценкам исследователей, в 2020 и 2021 годах около 51% пациентов с постковидным синдромом жаловались на постоянную усталость, боли в теле или перепады настроения. 60% сообщали о проблемах с дыханием, а 35% жаловались на когнитивные нарушения. При этом женщины делали это в два раза чаще мужчин. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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