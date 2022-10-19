Комары кусают людей с плохой наследственностью

Исследователи из Рокфеллеровского университета в США решили выяснить, почему комары в какой-то компании людей выбирают тех или иных своих жертв. Оказывается, эти насекомые ориентируются по специфическому запаху, представляющему собой комбинацию натуральных кислот, выделяемых через кожу человека.Но эта комбинация производится в организме не всех людей, а только определенных, и химический анализ показал, что в этом деле свою роль играет генетика. Она влияет на кислотный состав кожи. Данное открытие представляет большую практическую ценность, поскольку его можно использовать при разработке новых репеллентов против насекомых.Американские учёные изучали выбор москитов Aedes aegypti, которые ответственны за заражение людей самыми разными смертельно опасными патогенами. Среди них лихорадка Денге, вирус Зика и жёлтая лихорадка. Были проведены тысячи тестов в течение 174 дней. Установлено, что чаще всего от комаров страдали люди, имеющие повышенный уровень карбоновых кислот, которые выделялись кожей и оседали на одежде. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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