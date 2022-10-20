Мутации коронавируса - больше не повод для паники

Подвариант омикрон ХВВ называют наиболее устойчивым к вакцинам. Его уже обвиняют в том, что количество заражений коронавирусом в Сингапуре за последние две недели подскочило в два раза. Однако эксперты из Великобритании настаивают на том, что веских причин для опасений нет. Этот мутантный штамм действительно содержит изменения, которые, как опасаются некоторые ученые, затрудняют его обнаружение организмом.Хотя показатели заболеваемости растут, напрягаться нет смысла. Микробиологи из Университета Восточной Англии полагают, что штамм уже не кажется им более опасным, чем предыдущие варианты Омикрона. Дело в том, что Великобритания имеет заоблачный показатель иммунитета против родительского штамма коронавируса из-за своей масштабной кампании вакцинации и множества прошедших по стране волн инфекций за последние два года.В некоторых странах вроде Сингапура такой стены иммунитета нет, но большинство развитых государств успешно её выстроили. А это значит, что никакие новые варианты коронавируса уже не вызовут резкого увеличения показателей госпитализаций и смертности. Именно по этим двум цифрам и следует судить о тяжести пандемии. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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