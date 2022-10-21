Чем нельзя заниматься после болезни, по мнению доктора

Десятки тысяч россиян сейчас восстанавливают здоровье после коронавирусной инфекции, а очень многие всё ещё сталкиваются с симптомами постковидного синдрома. Когда неприятная болезнь существенно нарушила привычный образ жизни, то возникает сильное искушение после её завершения как можно скорее привести себя в форму. Но спешить с этим ни в коем случае не следует, как поведал Андрей Тяжельников в интервью радио Sputnik. Он посоветовал всем россиянам, которые восстанавливаются после перенесённого недуга, не спешить и приходить в норму постепенно - это крайне важно.Дело в том, что любой серьёзный недуг бьёт по разным системам нашего организма, из-за чего мы будем сталкиваться с утомляемостью и одышкой в период восстановления. Это серьезные симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Если форсировать режим восстановления, резко повышать эмоциональные и физические нагрузки, то можно добиться развитие хронических проблем со здоровьем, избавиться от которых будет уже не слишком реально.Эксперт советует в первую очередь заботиться о своём питании, в нем должно содержаться адекватное количество витаминов и микронутриентов, обеспечивающих нас энергией и всеми необходимыми полезными веществами, но не перегружать организм. Адекватное увлажнение - ещё один аспект восстановления здоровья. Пить нужно достаточное количество жидкости, но не вредные напитки, воздержитесь от алкоголя и сладкой газировки. Ещё один фактор периода реабилитации - адекватное количество ночного отдыха, ведь человек должен обязательно высыпаться. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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