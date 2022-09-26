Как отличить простуду от гриппа: врач Тяжельников
Представитель депздрава Москвы врач Андрей Тяжельников назвал характеристику, помогающую отличить простудное заболевание от гриппа.
Рассуждая о том, как отличить простуду от гриппа, Тяжельников заметил в интервью, что грипп свойственна более резко выраженная и тяжелая симптоматика. Медик перечислил характерные для него состояния.
- Повышение температуры (39 градусов и выше).
- Ломота в теле.
- Боль в мышцах.
- Головная боль.
«Сама болезнь тяжелее протекает. При этом насморк и чиханье не характерны для начала гриппа, проявится они могут на 2-3 день болезни», - сказал Тяжельников беседуя с радиостанцией «Говорит Москва».
Врач добавил, что простуда, в отличие от гриппа, не имеет бурного стремительного начала, в ее случае самочувствие ухудшается постепенно, а чихание, как правило, является одним из предвестников этого вида ОРВИ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать повышенную усталость и сонливость у женщин.
Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава
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