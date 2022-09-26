Как отличить простуду от гриппа: врач Тяжельников

Повышение температуры (39 градусов и выше).

Ломота в теле.

Боль в мышцах.

Головная боль.

«Сама болезнь тяжелее протекает. При этом насморк и чиханье не характерны для начала гриппа, проявится они могут на 2-3 день болезни», - сказал Тяжельников беседуя с радиостанцией «Говорит Москва».