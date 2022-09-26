Как отличить простуду от гриппа: врач Тяжельников

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Представитель депздрава Москвы врач Андрей Тяжельников назвал характеристику, помогающую отличить простудное заболевание от гриппа.

Рассуждая о том, как отличить простуду от гриппа, Тяжельников заметил в интервью, что грипп свойственна более резко выраженная и тяжелая симптоматика. Медик перечислил характерные для него состояния.
  • Повышение температуры (39 градусов и выше).
  • Ломота в теле.
  • Боль в мышцах.
  • Головная боль. 
По словам специалиста, симптомы гриппа, быстро становясь тяжелыми, затем еще долго проходят. 

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«Сама болезнь тяжелее протекает. При этом насморк и чиханье не характерны для начала гриппа, проявится они могут на 2-3 день болезни», - сказал Тяжельников беседуя с радиостанцией «Говорит Москва».

Врач добавил, что простуда, в отличие от гриппа, не имеет бурного стремительного начала, в ее случае самочувствие ухудшается постепенно, а чихание, как правило, является одним из предвестников этого вида ОРВИ.

Врач объяснил, как отличить простуду от гриппа


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать повышенную усталость и сонливость у женщин.
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава
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Теги : простуда, грипп, Андрей Тяжельников