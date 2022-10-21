Дети не верят всему, что им говорят

Более старшие дети с большей вероятностью проверяют неожиданные и сомнительные для них утверждения взрослых. Исследование показало, что дети учатся, наблюдая и экспериментируя самостоятельно. Они также получают знания и из того, чему их учат другие, особенно взрослые и авторитетные лица. К этой категории относят родителей и педагогов.Когда дети обнаруживают что-то для себя неожиданное и удивительное, то пытаются получить дальнейшие подробности этой информации посредством вопросов и проверки фактов. Предыдущие исследования уже показывали, что готовность детей проверять неожиданные для них утверждения взрослых зависит от их возраста. Так, дети в возрасте 6 лет более часто проверяют заявления взрослых, чем дети в возрасте 4 и 5 лет. Но было мало известно о том, какие причины заставляют детей проверять такие слова.И вот теперь доказано, что по мере взросления у детей развивается скептическое отношение к словам взрослых. Это объясняет, почему дети старшего возраста такие взрослые. Они с гораздо большей вероятностью проверяют те утверждения, которые кажутся им сомнительными, и чаще преднамеренно исследуют те или иные объекты. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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