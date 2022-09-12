Дети с возрастом меньше верят взрослым
С годами дети более скептически относятся к словам взрослых. К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто.
Дети учатся сами при наблюдениях и экспериментах, но также они внимательно относятся и к словам авторитетных взрослых. А к таковым относятся папы, мамы и педагоги. Если дети слышат нечто необычное, то проверяют это и задают вопросы, либо проверяют услышанные утверждение. Ранее учёные выяснили, что способность детей проверять и исследовать неожиданные для них утверждения взрослых опирается на возраст. Так, дети после6 лет чаще проверяют данные, чем малыши в возрасте 4 и 5 лет.
Однако существует ограниченное количество исследований о том, почему дети проверяют факты в ответ на какие-то высказывания со стороны взрослых. И вот теперь ученые установили, что с годами дети все меньше верят взрослым на слово. Это объясняет, почему более старшие дети чаще пытаются проверять слова взрослых и целенаправленно изучают различные объекты.
Результаты исследования показывают, что старшим детям нужно обязательно перепроверять слова взрослых, которые кажутся им неожиданными. Взрослее дети чаще сомневаются в словах взрослых, и в результате их исследования становятся более преднамеренными, целенаправленными и эффективными. Дети не верят всему что им говорят, именно поэтому детям нужна дополнительная информация. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Торонто
Медицина
публичный исследовательский университет в Торонто, Онтарио, Канада
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