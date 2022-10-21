Анализы крови помогут лечить детский рак более умно

Исследователи обнаружили, что анализы крови с помощью так называемой жидкой биопсии могут выявить признаки рецидива рака, оценить тяжесть заболевания и помочь в выборе лекарств у детей с рабдомиосаркомой. Примерно у трех четвертей пациентов, обследованных с помощью таких анализов крови перед лечением, были обнаружены ключевые генетические изменения их болезни. И некоторые из них могут иметь значение в деле выбора лечения.Многообещающие результаты этого исследования являются частью международного совместного пилотного проекта. Рабдомиосаркома - редкий тип рака, в основном поражающий детей. Менее трети юных пациентов с рецидивами или с метастазами выживают. В работе ученых из Института исследования рака в Лондоне использовались образцы крови и тканей 28 юных пациентов с рабдомиосаркомой. Также применялись и лабораторные мыши.Учёные определяли, можно ли за счёт измерений выделяемых раковыми клетками в кровоток ДНК отслеживать прогрессирование и агрессивность опухолей. И реально ли использовать эти данные у маленьких пациентов для более быстрой и менее болезненной биопсии, по сравнению с традиционной биопсией тканей. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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