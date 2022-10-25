Почему омолаживающие препараты могут спровоцировать рак

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Почему омолаживающие препараты могут спровоцировать рак

Популярные омолаживающие препараты способны влиять на так называемые клетки-зомби, как установили американские ученые. А они, свою очередь, угрожают вызвать опухоли. 

С биологической точки зрения старение представляет собой скопление повреждённых клеток, которые должны плавно выводиться из организма. К сожалению, с возрастом эти клетки накапливаются, и в науке их иногда называют клетками-зомби. Их скопления провоцируют воспалительные процессы, которые могут привести к старческому слабоумию, разного рода артритам и радикулитам, нарушениям зрения и устойчивости. 

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Крайне важно, чтобы хотя бы со временем организм выводил клетки-зомби и уничтожал их. В противном случае их чрезмерный запас может спровоцировать онкологию. Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско полагают, что если противовозрастные препараты целенаправленно воздействуют на клетки-зомби и удаляют их без всякой фильтрации, то в результате тело может лишиться возможности создавать барьер, который препятствует попаданию туда чужих клеток и тому подобных патологий. А это грозит самыми разными проблемами со здоровьем, включая и рак. 

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Вот почему противовозрастные таблетки должны воздействовать очень избирательно, то есть уничтожать клетки-зомби и не трогать полезные клетки. Этот вывод ученые сделали, когда провели целую серию экспериментов на клеточных культурах и лабораторных мышах. Наиболее эффективные противовирусные препараты удаляют клетки-зомби и оказывают противовоспалительное воздействие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Калифорнийский университет в Сан-Франциско

Медицина

государственный университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета и ведущих центров мира в области медицинских исследований, стоматологии, уходе за больными и медицинского образования

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Теги : омолаживающие препараты, развитие рака