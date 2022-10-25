Видеоигры делают детей умнее
Исследование показало, что предпочитающие видеоигры дети бывают умнее своих ровесников. К такому выводу пришли учёные из Университета Вермонта.
Видеоигры часто считают пустой тратой времени, но на самом деле, они способны повысить интеллект детей. Исследование показало, что если дети тратят на игры по три и более часа в день, то они лучше справляются с когнитивными тестами и задачами на память, по сравнению с их ровесниками. Следовательно, некоторые игры действительно могут идти на пользу детскому интеллекту.
Видеоигры уже давно ассоциируются с насилием, антиобщественным поведением и даже снижением интеллекта у их пользователей. И вот теперь 2 000 подростков сканировали мозг, когда они проходили через серию тестов, оценивающих скорость реакции, способность решать задачи и память. Оказалось, что у юных геймеров были более высокие результаты. Сканирование показало и большую активность в области мозга, отвечающей за различные когнитивные функции.
Исследование предполагает, что видеоигры могут иметь когнитивные преимущества. Сегодня более 60% американских и британских детей не отрываются от приставок и компьютеров. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Университет Вермонта
Медицина
публичный исследовательский университет в Берлингтоне, крупнейший и старейший в Вермонте
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