Видеоигры делают детей умнее

Видеоигры часто считают пустой тратой времени, но на самом деле, они способны повысить интеллект детей. Исследование показало, что если дети тратят на игры по три и более часа в день, то они лучше справляются с когнитивными тестами и задачами на память, по сравнению с их ровесниками. Следовательно, некоторые игры действительно могут идти на пользу детскому интеллекту.Видеоигры уже давно ассоциируются с насилием, антиобщественным поведением и даже снижением интеллекта у их пользователей. И вот теперь 2 000 подростков сканировали мозг, когда они проходили через серию тестов, оценивающих скорость реакции, способность решать задачи и память. Оказалось, что у юных геймеров были более высокие результаты. Сканирование показало и большую активность в области мозга, отвечающей за различные когнитивные функции.Исследование предполагает, что видеоигры могут иметь когнитивные преимущества. Сегодня более 60% американских и британских детей не отрываются от приставок и компьютеров. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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