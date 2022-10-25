Байден запретит американским учёным играть с огнём

Некоторое время тому назад стало известно, что эксперты Бостонского университета разработали гибридный штамм COVID-19, который вызвал у лабораторных мышей летальность в 80%. Авторы исследования защищали эту свою работу и утверждали, что она углубит понимание коронавируса, способов его лечения и вакцинации. Но критики настойчиво утверждают, что любые плюсы таких безумных экспериментов намного меньше возможных минусов.Что произойдёт, если коронавирус с летальностью в 80% случайно вырвется из лаборатории на свободу? Ведь существует теория о том, что изначально COVID-19 это результат лабораторной утечки ученых из Института вирусологии города Ухань. Стали раздаваться настойчивые призывы официально запретить проведение подобных экспериментов, и вот теперь они нашли поддержку среди властей.Белый дом объявил о планах по пресечению исследований манипулированием вирусами. Национальная стратегия биозащиты США, которую обнародовали на прошлой неделе, запретит подобного рода научные эксперименты. В этой стратегии подчёркивается риск случайных биологических угроз, вызываемых в том числе авариями в лабораториях биобезопасности, где работают с опасными патогенами. Нет никакого смысла делать искусственно эти вирусы во много раз более опасными. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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