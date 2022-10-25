Байден запретит американским учёным играть с огнём
Президент США Джо Байден пообещал пресечь исследования по манипулированию вирусами. Это произошло после того, как учёные Бостонского университета создали самую летальную версию коронавируса.
Некоторое время тому назад стало известно, что эксперты Бостонского университета разработали гибридный штамм COVID-19, который вызвал у лабораторных мышей летальность в 80%. Авторы исследования защищали эту свою работу и утверждали, что она углубит понимание коронавируса, способов его лечения и вакцинации. Но критики настойчиво утверждают, что любые плюсы таких безумных экспериментов намного меньше возможных минусов.
Что произойдёт, если коронавирус с летальностью в 80% случайно вырвется из лаборатории на свободу? Ведь существует теория о том, что изначально COVID-19 это результат лабораторной утечки ученых из Института вирусологии города Ухань. Стали раздаваться настойчивые призывы официально запретить проведение подобных экспериментов, и вот теперь они нашли поддержку среди властей.
Белый дом объявил о планах по пресечению исследований манипулированием вирусами. Национальная стратегия биозащиты США, которую обнародовали на прошлой неделе, запретит подобного рода научные эксперименты. В этой стратегии подчёркивается риск случайных биологических угроз, вызываемых в том числе авариями в лабораториях биобезопасности, где работают с опасными патогенами. Нет никакого смысла делать искусственно эти вирусы во много раз более опасными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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