Больше половины россиян привились от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин отметил, что через прививки от коронавируса в нашей стране прошло более 60% населения. Даже для достижения коллективного иммунитета этого недостаточно, поскольку подобная цифра должна достигать 80% населения, подходящего под вакцинацию. Но и эта значительная цифра, на самом деле, не является поводом для гордости.Дело в том, что после вакцинации уровень адекватной защиты сохраняется в течение не более 6 месяцев, после чего требуется провести повторные прививки. А если этого не происходит, то человек вновь считается незащищенным. Именно поэтому, по данным оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета в нашей стране составляет всего около 7%. Напомним, что для адекватной защиты от новых волн коронавируса нужно, чтобы этот показатель составлял более 80%.При этом на складах в России скопились миллионы невостребованных вакцин, которым постоянно продлевают сроки годности. Это связано с падением спроса на прививки со стороны наших сограждан. Уже с ноября прошлого года производство вакцин на российских фармацевтических компаниях остановилось из-за затоваренности. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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