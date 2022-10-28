Злокачественную меланому вылечит яд осьминога

Злокачественная меланома представляет собой самую агрессивную разновидность рака кожи, и смертность при этом типе опухолей превышает 50%. Меланома развивается очень быстро и часто даёт метастазы, лечить её надо своевременно, используя при этом мощные лекарства. К сожалению, со временем у некоторых пациентов вырастает к ним резистентность, но повысить дозировку нельзя - препараты чрезвычайно токсичны. И вот исследователи из Австралии нашли решение этой проблемы.Правда, оно касается не всех, а только пациентов со злокачественными меланомой и мутацией в гене BRAF. Доклинические исследования показали, что яд австралийского осьминога замедляет рост опухоли и снижает степень токсичности при использовании лекарств от меланомы. Авторы исследования изучили различные яды морских организмов и выяснили, что именно яд осьминога наиболее эффективен в борьбе с клетками меланомы, имеющими генную мутацию.Самое поразительное в том, что когда этот яд тестировали на здоровых клетках, он не оказывал никакого действия даже при очень высоких концентрациях. Следовательно, яд не будет разрушающе воздействовать на здоровые зоны организма. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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