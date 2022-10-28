Китайский город Ухань снова закрылся на карантин

Находившийся в самом сердце коронавирусной пандемии китайский город Ухань снова погрузился в карантин. Правда, на этот раз не полностью. Около 800 000 жителей этого мегаполиса теперь не имеют права покидать дома вплоть до конца нынешней недели. Эти драконовские запреты введены после того, как в городе начали фиксировать по 25 заражений в сутки. По меркам каких-либо других крупных городов, особенно на Западе, это микроскопическая заболеваемость.В настоящий момент не менее 200 млн жителей Китая в 28 городах живут под действием тех или иных ограничений и карантинов, включая запрет на покидание жилищ, необходимость проходить через массовое тестирование и закрытие магазинов. В Китае зарегистрировали сегодня более 1 000 заболевших за сутки третий день подряд. Это очень небольшая заболеваемость, если сравнивать с стандартными цифрами в других странах.Однако Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, при которой даже при незначительной заболеваемости вводятся агрессивные изоляционные и карантинные мероприятия. Эта политика действует уже почти три года, и некоторые люди находятся дома один-два месяца подряд. Некоторые страны также прибегали к этой политике, например, Новая Зеландия и Австралия, но потом они отказались от неё из-за очень сильных экономических потерь и невозможности противостоять агрессивности штамма Омикрон. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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